Допомога від США — Байден посилить підтримку України до президентства Трампа

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: ua.depositphotos.com

Адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України до інавгурації Дональда Трампа. Це дозволить Україні продовжувати ефективну боротьбу на полі бою або вести мирні переговори з Росією з позиції сили.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 13 листопада, пише Reuters.

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За словами Блінкена, адміністрація Байдена продовжить надавати всю необхідну підтримку Україні, згідно з рішеннями Конгресу США.

Держсекретар США підкреслив, що Байден використовуватиме кожен день свого президентства для зміцнення альянсу та підтримки України.

Посадовець зазначив, що до інавгурації Трампа, адміністрація Байдена планує забезпечити виконання всіх зобов’язань перед Україною, що були ухвалені до цього часу.

Блінкен наголосив, що це дозволить Україні продовжувати ефективну боротьбу на полі бою наступного року або вести мирні переговори з Росією з позиції сили.

Раніше ми писали, що шести мільярдів доларів, які Сполучені Штати готуються надати в якості допомоги Україні, має вистачити на період до інавгурації Дональда Трампа.

Крім того, США надали Україні фінансову допомогу у вигляді гранту. Кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.