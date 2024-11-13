Помощь от США — Байден усилит поддержку Украины до президентства Трампа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: ua.depositphotos.com

Администрация Джо Байдена усилит поддержку Украины до инаугурации Дональда Трампа. Это позволит Украине продолжать эффективную борьбу на поле боя или вести мирные переговоры с Россией с позиции силы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 13 ноября, пишет Reuters.

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По словам Блинкена, администрация Байдена продолжит оказывать всю необходимую поддержку Украине согласно решениям Конгресса США.

Госсекретарь США подчеркнул, что Байден будет использовать каждый день своего президентства для укрепления альянса и поддержки Украины.

Чиновник отметил, что до инаугурации Трампа, администрация Байдена планирует обеспечить выполнение всех обязательств, принятых до сих пор перед Украиной.

Блинкен подчеркнул, что это позволит Украине продолжать эффективную борьбу на поле боя в следующем году или вести мирные переговоры с Россией с позиции силы.

Ранее мы писали, что шести миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовятся предоставить в качестве помощи Украине, должно хватить на период до инаугурации Дональда Трампа.

Кроме того, США предоставили Украине финансовую помощь в виде гранта. Средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.