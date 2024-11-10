Україна не отримає допомогу від США у 2025 році

Народний депутат Єгор Чернєв. Фото: Голос України

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що шести мільярдів доларів, які Сполучені Штати готуються надати в якості допомоги Україні, має вистачити на період до інавгурації Дональда Трампа. Іншого великого пакету військової допомоги Україні не варто чекати у наступному році.

Таку заяву Чернєв зробив у прямому ефірі телемарафону у неділю, 10 листопада.

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Великих пакетів допомоги не буде

"Але разом з тим ми розуміємо, що це 2024 рік та частина 2025-го. Це бюджет, який був закладений на 2024 рік. На 2025-й, я думаю, нам не варто сподіватися на якийсь великий пакет, який буде проголосовано", — сказав Чернєв.

На думку Чернєва, зараз Україна намагається в усіх програмах для закупівлі озброєння за кордоном "розширити окремо по кожній статті і збільшити через знайомих конгресменів оці цифри, які можуть бути надані Україні".

"Це ми говоримо про військову допомогу. Якщо ми говоримо про фінансову допомогу, я думаю, що не варто очікувати, що буде цього разу пряма фінансова допомога нашому бюджету", — наголосив нардеп.

Він нагадав, що про це говорило останнім часом багато республіканців.

"Це може бути надано як кредит. Для нас підходить, головне — щоб були гроші. Знову ж таки, ми навіть не використали ті 60 млрд для України, які були проголосовані Конгресом США навесні", — додав він.

Також, на думку нардепа, ризик того, що буде проголосовано скасування надання Україні допомоги на залишок проголосованої раніше суми, малий. Але вона все одно існує.

Раніше ми писали, що радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні варто думати не про повернення Криму й решти територій, а "про досягнення миру".

Нагадаємо що міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Український представник заявив про налагодження діалогу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.