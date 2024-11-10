Украина не получит помощи от США в 2025 году

Народный депутат Егор Чернев. Фото: Голос Украины

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности народный депутат Егор Чернев заявил, что 6 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовятся предоставить в качестве помощи Украине, должно хватить на период до инаугурации Дональда Трампа. Другого крупного пакета военной помощи Украине не следует ожидать в следующем году.

Такое заявление Чернев сделал в прямом эфире телемарафона в воскресенье, 10 ноября.

Читайте также:

Больших пакетов помощи не будет

"Но вместе с тем мы понимаем, что это 2024 год и часть 2025-го. Это бюджет, который был заложен на 2024 год. На 2025-й, я думаю, нам не стоит надеяться на какой-то большой пакет, который будет проголосован", — сказал Чернев.

По мнению Чернева, сейчас Украина пытается во всех программах по закупке вооружения за рубежом "расширить отдельно по каждой статье и увеличить через знакомых конгрессменов эти цифры, которые могут быть предоставлены Украине".

"Это мы говорим о военной помощи. Если мы говорим о финансовой помощи, я думаю, что не стоит ожидать, что в этот раз будет прямая финансовая помощь нашему бюджету", — подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что об этом говорили в последнее время многие республиканцы.

"Это может быть предоставлено как кредит. Для нас подходит, главное — чтобы были деньги. Опять же мы даже не использовали те 60 млрд для Украины, которые были проголосованы Конгрессом США весной", — добавил он.

Также, по мнению нардепа, риск того, что будет проголосована отмена предоставления Украине помощи на остаток проголосованной ранее суммы, мал. Но он все равно существует.

Ранее мы писали, что советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует думать не о возвращении Крыма и остальных территорий, а "о достижении мира".

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига провел совместную пресс-конференцию с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украинский представитель заявил о налаживании диалога между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.