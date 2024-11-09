Сибіга анонсував зустріч Зеленського та Трампа

У МЗС заявили про налагоджений діалог Зеленського та Трампа
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у суботу, 9 листопада, провів спільну пресконференцію з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Український представник заявив про налагодження діалогу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Відеотрансляцію зустрічі оприлюднила пресслужба МЗС у Facebook.
Відносини Зеленського з Трампом
"Діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено та встановлено, тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови є свідченням уже прямого діалогу між главами держав", — сказав він.
За словами Сибіги, обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів і було домовлено, що команди розпочнуть підготовчу роботу для організації зустрічі.
Раніше видання The Telegraph припустило, що може передбачати план Трампа стосовно завершення війни в Україні.
Також ЗМІ дізналися, хто може ввійти до команди нацбезпеки Трампа під час нового президентського терміну.
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