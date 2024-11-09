Сибіга анонсував зустріч Зеленського та Трампа

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у суботу, 9 листопада, провів спільну пресконференцію з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Український представник заявив про налагодження діалогу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Відеотрансляцію зустрічі оприлюднила пресслужба МЗС у Facebook.

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"Діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено та встановлено, тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови є свідченням уже прямого діалогу між главами держав", — сказав він.

За словами Сибіги, обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів і було домовлено, що команди розпочнуть підготовчу роботу для організації зустрічі.

Раніше видання The Telegraph припустило, що може передбачати план Трампа стосовно завершення війни в Україні.

Також ЗМІ дізналися, хто може ввійти до команди нацбезпеки Трампа під час нового президентського терміну.