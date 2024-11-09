Сибига анонсировал встречу Зеленского и Трампа

В МИД заявили о налаженном диалоге Зеленского и Трампа
Министр иностранных дел Андрей Сибига в субботу, 9 ноября, провел совместную пресс-конференцию с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украинский представитель заявил о налаживании диалога между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Видеотрансляцию встречи обнародовала пресс-служба МИД в Facebook.
Отношения Зеленского с Трампом
"Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен, здесь именно скорость проведения этого телефонного разговора является свидетельством прямого диалога между главами государств", — сказал он.
По словам Сибиги, обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров и было договорено, что команды приступят к подготовительной работе для организации встречи.
Ранее издание The Telegraph предположило, что может предусматривать план Трампа по завершению войны в Украине.
Также СМИ узнали, кто может войти в команду нацбезопасности Трампа во время нового президентского срока.
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