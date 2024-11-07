Хто може ввійти до команди нацбезпеки Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп після перемоги на виборах президента США планує залучити до команди національної безпеки знайомих осіб. Залишати колишніх генералів Трамп не хоче.

Про це у четвер, 7 листопада, інформує видання Axios.

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Республіканець хоче замінити колишніх генералів бізнесменами та гендиректорами.

Як зазначає видання, колишній високопоставлений чиновник адміністрації Трампа сказав, що передбачити, кого Трамп вирішить призначити, важко.

Чиновник також зауважив, що пріоритетним для Дональда Трампа є те, що нова команда національної безпеки буде спрямована на підтримку його політики. І це буде протилежністю колишній команді, яка навпаки перешкоджала президенту на початку його першого терміну.

Нова стара команда Трампа

За інформацією видання, є кілька людей, які могли б повернутись разом із Трампом, серед них:

Аві Берковіц, який працював з Кушнером над ізраїльсько-палестинським мирним планом і над угодами Авраама;

Девід Фрідман, що обіймав посаду посла США в Ізраїлі під час першої адміністрації Трампа;

колишній посланник Трампа Джейсон Грінблатт і голова штабу Фрідмана Ар'є Лайтстоун також можуть повернутися, щоб працювати на Близькому Сході.

Крім того, є припущення щодо того, хто може стати міністром оборони. Серед них — колишній держсекретар Майк Помпео та конгресмен Майкл Уолтс.

Крім того, посаду в обороні або розвідці можуть запропонувати сенатору Тому Коттону. Однак, як повідомляє видання, що він не буде погоджуватись на будь-які посади в команді Трампа.

Ще один колишній посадовець Трампа, який міг би отримати високу посаду у сфері зовнішньої політики та національної безпеки в новій адміністрації, — Браян Хук. Він був представником Трампа в Ірані та очолить перехідну групу Державного департаменту нової адміністрації.

Нагадаємо, політологи зробили прогнози, якою буде політика Трампа, зокрема й щодо України.

Трамп оточив себе радниками та чиновниками, які повністю поділяють та підтримують його політичні інтереси, не тримаючи президента під контролем.