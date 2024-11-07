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Кто может войти в команду нацбезопасности Трампа — СМИ узнали

7 ноября 2024 21:38
Ольга Антоновская - редактор
Кто может войти в команду нацбезопасности Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Дональд Трамп после победы на выборах президента США планирует привлечь в команду национальной безопасности знакомых. Оставлять бывших генералов Трамп не хочет.

Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает издание Axios.

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Республиканец хочет заменить бывших генералов бизнесменами и гендиректорами.

Как отмечает издание, бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что предсказать, кого Трамп решит назначить, сложно.

Чиновник также отметил, что приоритетным для Дональда Трампа является то, что новая команда национальной безопасности будет направлена на поддержку его политики. И это будет противоположностью бывшей команде, которая, наоборот, препятствовала президенту в начале его первого срока.

Новая старая команда Трампа

По информации издания, есть несколько человек, которые могли бы вернуться вместе с Трампом, в том числе:

  • Ави Берковиц, работавший с Кушнером над израильско-палестинским мирным планом и над соглашениями Авраама;
  • Дэвид Фридман, занимавший должность посла США в Израиле во время первой администрации Трампа;
  • бывший посланник Трампа Джейсон Гринблатт и глава штаба Фридмана Арье Лайтстоуна также могут вернуться, чтобы работать на Ближнем Востоке.

Кроме того, есть предположения о том, кто может стать министром обороны. Среди них бывший госсекретарь Майк Помпео и конгрессмен Майкл Уолтс.

Кроме того, должность в обороне или разведке могут предложить сенатору Тому Коттону. Однако, как сообщает издание, он не будет соглашаться на какие-либо должности в команде Трампа.

Еще одно бывшее должностное лицо Трампа, которое могло бы получить высокий пост в сфере внешней политики и национальной безопасности в новой администрации, — Брайан Хук. Он являлся представителем Трампа в Иране и возглавил переходную группу Государственного департамента новой администрации.

Напомним, политологи сделали прогнозы, какой будет политика Трампа, в том числе и по Украине.

Трамп окружил себя советниками и чиновниками, полностью разделяющими и поддерживающими его политические интересы, не держа президента под контролем.

политики Дональд Трамп безопасность США Америка президент

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