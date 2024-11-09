Зустріч Трампа та Байдена — у Білому домі призначили дату

Білий дім, Вашингтон. Фото: Reuters

Стало відомо, коли та де відбудеться зустріч чинного президента США Джо Байдена та переможця перегонів Дональда Трампа. Подія запланована на середу, 13 листопада.

Про це повідомила пресслужба Білого дому у суботу, 9 листопада.

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Допис пресслужби Білого дому. Фото: скриншот

Зустріч Байдена й Трампа

Чинний президент США Джо Байден зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті у середу.

"На запрошення президента Байдена президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00", — йдеться в повідомленні прессекретаря Карін Жан-П'єр.

У Білому домі пообіцяли згодом повідомити додаткові подробиці щодо зустрічі.

Нагадаємо, Перемога на виборах у Сполучених Штатах республіканця Дональда Трампа ставить під загрозу постачання Україні американської зброї та боєприпасів. Через це адміністрація Байдена намагається переслати нашій державі якнайбільше військової допомоги до інавгурації нового президента.

Раніше Новини.LIVE писали, що CNN вважає, що другий термін Трампа буде кардинально іншим. Він оточив себе радниками та чиновниками, які повністю поділяють та підтримують його політичні погляди.