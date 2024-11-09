Встреча Трампа и Байдена — в Белом доме назначили дату

Белый дом, Вашингтон. Фото: Reuters

Стало известно, когда и где состоится встреча действующего президента США Джо Байдена и победителя гонки Дональда Трампа. Событие намечено на среду, 13 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в субботу, 9 ноября.

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Сообщение пресс-службы Белого дома. Фото: скриншот

Встреча Байдена и Трампа

Действующий президент США Джо Байден встретится с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в среду.

"По приглашению президента Байдена президент Байден и новоизбранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00", — говорится в сообщении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

В Белом доме пообещали впоследствии сообщить дополнительные подробности о встрече.

Напомним, Победа на выборах в Соединенных Штатах республиканца Дональда Трампа ставит под угрозу поставку Украине американского оружия и боеприпасов. Поэтому администрация Байдена пытается переслать нашему государству как можно больше военной помощи к инаугурации нового президента.

Ранее Новини.LIVE писали, что CNN считает, что второй срок Трампа будет кардинально другим. Он окружил себя советниками и чиновниками, полностью разделяющими и поддерживающими его политические взгляды.