Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стало известно, когда встретятся Байден и Трамп arrow

Стало известно, когда встретятся Байден и Трамп

9 ноября 2024 20:37
Галина Шподарева - редактор
Встреча Трампа и Байдена — в Белом доме назначили дату
Белый дом, Вашингтон. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Стало известно, когда и где состоится встреча действующего президента США Джо Байдена и победителя гонки Дональда Трампа. Событие намечено на среду, 13 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в субботу, 9 ноября.

Читайте также:
Сообщение прессслужбы Белого дома
Сообщение пресс-службы Белого дома. Фото: скриншот

Встреча Байдена и Трампа

Действующий президент США Джо Байден встретится с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в среду.

"По приглашению президента Байдена президент Байден и новоизбранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00", — говорится в сообщении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

В Белом доме пообещали впоследствии сообщить дополнительные подробности о встрече.

Напомним, Победа на выборах в Соединенных Штатах республиканца Дональда Трампа ставит под угрозу поставку Украине американского оружия и боеприпасов. Поэтому администрация Байдена пытается переслать нашему государству как можно больше военной помощи к инаугурации нового президента.

Ранее Новини.LIVE писали, что CNN считает, что второй срок Трампа будет кардинально другим. Он окружил себя советниками и чиновниками, полностью разделяющими и поддерживающими его политические взгляды.

политики Дональд Трамп США Джо Байден выборы в США 2024 Белый дом

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:37 Стало известно, когда встретятся Байден и Трамп

20:20 Водителям приготовиться — где завтра прогнозируют сильные туманы

20:06 Мороз до -6 °С и гололедица — погода на Львовщине завтра

20:00 Могут ли в ТЦК отказать в отсрочке из-за необновленных данных

19:56 Боррель объяснил перспективу тренировок военных в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

19:43 В Киеве возле метро повесилась девушка, — местные паблики

19:29 Зеленский подвел итоги совещаний по оборонной тематике

19:29 Оккупанты выпрыгивают из пораженной техники — видео 3-й ОШБр

19:12 Сибига предупредил об увеличении производства российских снарядов

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

20:37 Стало известно, когда встретятся Байден и Трамп

20:20 Водителям приготовиться — где завтра прогнозируют сильные туманы

20:06 Мороз до -6 °С и гололедица — погода на Львовщине завтра

20:00 Могут ли в ТЦК отказать в отсрочке из-за необновленных данных

19:56 Боррель объяснил перспективу тренировок военных в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

19:43 В Киеве возле метро повесилась девушка, — местные паблики

19:29 Зеленский подвел итоги совещаний по оборонной тематике

19:29 Оккупанты выпрыгивают из пораженной техники — видео 3-й ОШБр

19:12 Сибига предупредил об увеличении производства российских снарядов

19:05 Квартиры с большим спросом — что покупатели требуют от жилья

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд