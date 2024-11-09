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США поспішають відправити зброю Україні до інавгурації Трампа

9 листопада 2024 13:22
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
США поспішають відправити зброю Україні до інавгурації Трампа
Військовий оглядає боєприпаси. Фото ілюстративне: Defense News
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Перемога на виборах у Сполучених Штатах республіканця Дональда Трампа ставить під загрозу постачання Україні американської зброї та боєприпасів. Через це адміністрація Байдена намагається переслати нашій державі якнайбільше військової допомоги до інавгурації нового президента.

Про це пише The Wall Street Journal у суботу, 9 листопада.

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Наприкінці 2024 фінансового року, який завершився 30 вересня, в розпорядженні адміністрації Байдена лишилося понад шість мільярдів доларів на надання Україні військової допомоги.

Загалом Білий дім має в своєму розпорядженні 4,3 млрд доларів на надання зброї зі складів армії США. Ще 2,1 млрд доларів — на закупівлю озброєнь в американських оборонних компаній.

Байден і його команда прагнуть використати ці кошти якомога швидше, щоб в України було достатньо зброї для протидії російським наступальним діям. За їхнім задумом, цей процес має завершитися в січні 2025 року, до інавгурації Трампа.

Видання повідомляє, що намагання адміністрації Байдена надіслати до України військове обладнання на мільярди доларів до того, як він піде з посади, стикаються із серйозними матеріально-технічними перешкодами.

Окрім того, серед деяких американських високопосадовців існує занепокоєння, що ці передачі вичерпають запаси зброї, яка необхідна самим Штатам. 

Раніше ми писали, що президент Туреччини Реджеп Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

Додамо, що Володимир Путін й сам нещодавно говорив про переговори, щоправда, одразу окреслив свої вимоги, які має виконати Україна.

Україна Дональд Трамп військова допомога США Джо Байден

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