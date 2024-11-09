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США спешат отправить оружие Украине до инаугурации Трампа

9 ноября 2024 13:22
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
США спешат отправить оружие Украине до инаугурации Трампа
Военный осматривает боеприпасы. Фото иллюстративное: Defense News
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Победа на выборах в Соединенных Штатах республиканца Дональда Трампа ставит под угрозу поставку Украине американского оружия и боеприпасов.

Об этом пишет The Wall Street Journal в субботу, 9 ноября.

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В конце 2024 финансового года, завершившегося 30 сентября, в распоряжении администрации Байдена осталось более 6  миллиардов долларов на предоставление Украине военной помощи.

В общей сложности Белый дом располагает 4,3 млрд долларов на предоставление оружия со складов армии США. Еще 2,1 млрд долларов — на закупку вооружений у американских оборонных компаний.

Байден и его команда стремятся использовать эти средства как можно скорее, чтобы у Украины было достаточно оружия для противодействия российским наступательным действиям.

Издание сообщает, что попытки администрации Байдена направить в Украину военное оборудование на миллиарды долларов до ухода с должности сталкиваются с серьезными материально-техническими препятствиями.

Кроме того, среди некоторых американских высокопоставленных чиновников существует беспокойство, что эти передачи исчерпают запасы оружия, которое необходимо самим Штатам.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине.

Добавим, что Владимир Путин и сам недавно говорил о переговорах, правда сразу очертил свои требования, которые должна выполнить Украина.

Украина Дональд Трамп военная помощь США Джо Байден

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