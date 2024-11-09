Петр Павел прокоментував наміри Трампа завершити війну в Україні

Президент Чехії Петр Павел. Фото: facebook.com/generalpavel

Президент Чехії Петр Павел вважає, що переможець президентських виборів у Сполучених Штатах Дональд Трамп може спробувати домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни проти України. Така угода, скоріш за все, буде не на користь нашої держави та інших країн Європи.

Про це повідомляє видання Aktuality.sk.

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Допомога була недостатня

Чеський лідер під час виступу на відкритті конференції IISS Prague Defence Summit у Празі зазначив, що допомога союзників для України була не достатньо швидкою, що дозволило російським окупантам мати просування.

"Із самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав — і я пишаюся, що серед них була Чехія — забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати", — зазначив Петр Павел.

При цьому він додав, що початок військової підтримки був досить повільним, і це дало Росії змогу просунутися українською територією, попри всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які на той момент мали російські війська.

Чеський президент додав, що так ситуація на фронті зайшла "певною мірою в глухий кут", але зараз вона "більше розвивається на користь Росії, ніж України".

"І в цій ситуації важко спонукати обидві сторони до переговорів", — зауважив лідер Чехії.

Мирний план Дональда Трампа

Павел додав, що не вважає можливим завершити війну протягом 24 годин, як це обіцяє новообраний президент США Дональд Трамп.

До того ж, на думку чеського лідера, ймовірна угода "не відповідатиме інтересам України чи Європи, оскільки вона, скоріш за все, включатиме передачу Росії частини окупованої території України або умову для України, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років".

Павел додав, що будь-яка мирна угода, навіть якщо вона "призведе до тимчасових поступок деяких територій Росії до досягнення дипломатичного рішення в майбутньому" має бути укладена з кількома сторонами, включаючи Китай, Індію, а також Європу.

Раніше ми писали, що президент Туреччини Реджеп Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

Додамо, що Володимир Путін й сам нещодавно говорив про переговори, щоправда, одразу окреслив свої вимоги, які має виконати Україна.