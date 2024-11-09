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Президент Чехии прокомментировал намерения Трампа завершить войну

9 ноября 2024 09:44
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Петр Павел прокомментировал намерения Трампа завершить войну в Украине
Президент Чехии Петр Павел. Фото: facebook.com/generalpavel
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Чехии Петр Павел считает, что победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп может попытаться договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины. Такое соглашение, скорее всего, будет не в пользу нашего государства и других европейских стран.

Об этом сообщает издание Aktuality.sk.

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Помощь была недостаточна

Чешский лидер во время выступления на открытии конференции IISS Prague Defence Summit в Праге отметил, что помощь союзников для Украины была недостаточно быстрой, что позволило российским оккупантам иметь продвижение.

"С самого начала мы делали недостаточно. Только несколько государств — и я горжусь, что среди них была Чехия — обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать", — отметил Петр Павел.

При этом он добавил, что начало военной поддержки было достаточно медленным, и это позволило России продвинуться по украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые на тот момент имели российские войска.

Чешский президент добавил, что так ситуация на фронте зашла "в какой-то степени в тупик", но сейчас она "больше развивается в пользу России, чем Украины".

"И в этой ситуации тяжело побуждать обе стороны к переговорам", — отметил лидер Чехии.

Мирный план Дональда Трампа

Павел добавил, что не считает возможным завершить войну в течение 24 часов, как обещает новоизбранный президент США Дональд Трамп.

К тому же, по мнению чешского лидера, предполагаемое соглашение "не будет отвечать интересам Украины или Европы, поскольку оно, скорее всего, будет включать в себя передачу России части оккупированной территории Украины или условие для Украины, что она не сможет стать членом НАТО как минимум 20 лет".

Павел добавил, что любое мирное соглашение, даже если оно "приведет к временным уступкам некоторых территорий России к достижению дипломатического решения в будущем", должно быть заключено с несколькими сторонами, включая Китай, Индию, а также Европу.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине.

Добавим, что Владимир Путин и сам недавно говорил о переговорах, правда сразу очертил свои требования , которые должна выполнить Украина.

Дональд Трамп Россия война в Украине США Чехия

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