Перше звернення Байдена після перемоги Трампа на виборах США — відео

Джо Байден. Фото: скриншот з відео

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше звернувся до американців після перемоги Дональда Трампа на виборах. Він заявив, що влада буде передана "мирним шляхом".

Звернення Байдена транслювало видання Голос Америки на YouTube у четвер, 7 листопада.

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Байден звернувся до американців

"Я виконаю свій обов'язок, як президент і з повагою до конституції ми мирним чином передамо владу в Америці. Тим, хто працює зі мною, дякую вам всім — ви багато зусиль вклали за останні чотири роки. Це складні часи, не забуваймо чого ми досягнули", — сказав Байден.

Він наголосив, що США повинні прийняти зроблений вибір народу, а здаватися — непростимо. Також він не має сумнівів у чесності та прозорості виборчої системи.

Крім того, Байден вже провів телефонні розмови з Трампом та Гарріс й зауважив, що не треба бачити одне в одному супротивників та варто знизити градус напруги.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України.

Водночас на думку журналістів Politico, військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати до інавгурації Дональда Трампа.