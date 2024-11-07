Допомога на 6 млрд дол. від США - Україна не встигне отримати пакет

Військова допомога. Ілюстративне фото: US Army

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України. Однак цей військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати.

Про це пише Politico у четвер, 7 листопада.

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У матеріалі йдеться, що решта військової допомоги, яка є останньою частиною квітневого пакета на 61 мільярдів доларів, швидше за все, не встигне дійти до Києва до інавгурації нового президента Дональда Трампа.

Видання пояснило, що зазвичай потрібні місяці для виробництва та доставки техніки й боєприпасів. Таким чином, більша частина допомоги буде готова для передачі вже після завершення терміну повноважень Байдена у Білому домі, а Трамп може зупинити вже оплачені постачання.

Наразі там вивчають інші способи збереження підтримки для України, але у Білому домі мало що можуть зробити, аби зупинити Трампа, враховуючи його майбутню безпрецедентну підтримку в Палаті представників, Сенаті та Верховному суді США.

Раніше журналіст Politico заявив, що в адміністрації Байдена готуються до того, що після вступу Трампа на посаду президента потік озброєння для України припиниться.

Також ми писали, що Байден під час телефонної розмови офіційно привітав Трампа із перемогою у перегонах та запропонував зустрітися.