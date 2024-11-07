Пособие на 6 млрд дол. от США – Украина не успеет получить пакет

Военная помощь. Иллюстративное фото: US Army

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины. Однако этот военный пакет, скорее всего, не успеет доехать.

Об этом пишет Politico в четверг, 7 ноября.

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В материале говорится, что остальная военная помощь, которая является последней частью апрельского пакета на 61 миллиардов долларов, скорее всего, не успеет дойти до Киева до инаугурации нового президента Дональда Трампа.

Издание объяснило, что обычно требуются месяцы для производства и доставки техники и боеприпасов. Таким образом, большая часть помощи будет готова для передачи уже по истечении срока полномочий Байдена в Белом доме, а Трамп может остановить уже оплаченные поставки.

Там изучают другие способы сохранения поддержки для Украины, но в Белом доме мало что могут сделать, чтобы остановить Трампа, учитывая его будущую беспрецедентную поддержку в Палате представителей, Сенате и Верховном суде США.

Ранее журналист Politico заявил, что в администрации Байдена готовятся к тому, что после вступления Трампа в должность президента поток вооружения для Украины прекратится.

Также мы писали, что Байден во время телефонного разговора официально поздравил Трампа с победой в гонке и предложил встретиться.