Первое обращение Байдена после победы Трампа на выборах США

Джо Байден. Фото: скриншот с видео

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые обратился к американцам после победы Дональда Трампа на выборах. Он заявил, что власть будет передана "мирным путем".

Обращение Байдена транслировало издание Голос Америки на YouTube в четверг, 7 ноября.

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Байден обратился к американцам

"Я выполню свой долг, как президент и с уважением к конституции мы мирным образом передадим власть в Америке. Тем, кто работает со мной, благодарю вас всех — вы много усилий приложили за последние четыре года. Это сложные времена, не забывайте чего мы достигли", — сказал Байден.

Он подчеркнул, что США должны принять сделанный выбор народа, а казаться непростительно. Также он не сомневается в честности и прозрачности избирательной системы.

Кроме того, Байден уже провел телефонные разговоры с Трампом и Гаррис и отметил, что не нужно видеть друг в друге противников и снизить градус напряжения.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины.

В то же время, по мнению журналистов Politico, военный пакет, скорее всего, не успеет доехать до инаугурации Дональда Трампа.