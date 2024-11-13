Джо Байден принял Дональда Трампа в Белом доме

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Sky News

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял в Белом доме будущего лидера Дональда Трампа. Это произошло впервые после выборов.

Об этом сообщает Sky News в среду, 13 ноября.

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🚨 #BREAKING : President Trump является офисный BACK в офисе Oval, meeting with Joe Biden



THIS IS HISTORIC! 🔥 pic.twitter.com/DXnO7qCpaP — Nick Sortor (@nicksortor) November 13, 2024

Встреча Трампа и Байдена

Встреча Байдена и Трампа состоялась в контексте процесса передачи власти от текущей администрации США к следующей.

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Sky News

Они встретились в Овальном кабинете, где Трамп сказал Байдену, что "политика — это трудно". Он также выразил благодарность президенту за беспрепятственный переход власти, на что действующий президент ответил: "Не за что".

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Sky News

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что Байден до завершения своего срока будет пытаться убедить Трампа и Конгресс в необходимости сохранения поддержки Украины.

Напомним, Трамп может назначить специального представителя по миру для Украины, который будет вести переговоры с Россией.

Также администрация Джо Байдена увеличит поддержку Украины до инаугурации Дональда Трампа.