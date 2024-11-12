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Трамп обрав кандидата на пост держсекретаря — що про нього відомо

12 листопада 2024 09:00
Галина Шподарева - редактор
Держсекретар США — хто претендує на посаду і що про нього відомо
Марко Рубіо. Фото: The New York Times
Галина Шподарева - редактор

  Очікується, що новообраний президент США Дональд  Трамп призначить державним секретар ем Марко Рубіо. Схоже, що головним дипломатом США стане сенатор від штату Флорид  а , який займає жорстку позицію щодо Китаю, Ірану та Венесуели. 

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на власні джерела у вівторок, 12 листопада.     

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Як повідомляють джерела The New York Times, майбутній президент США Дональд Трамп зупинився на кандидатурі Марко Рубіо на пост державного секретаря. Однак, як пише видання, існує ймовірність того, що Трамп змінить думку.

 "Очікується, що обраний президент Дональд Трамп призначить сенатора Марко Рубіо, який представляє штат Флориду, держсекретарем", — йдеться в статті. 

Рубіо був обраний до Сенату у 2010 році й зайняв жорстку "позицію яструба у зовнішній політиці" щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби, зокрема.

Спочатку Рубіо розходився у думках з тими республіканцями, які більш скептично ставилися до втручань за кордоном, але останнім часом він також підтримує Трампа в таких питаннях, як війна Росії проти України, заявляючи, що "конфлікт зайшов у глухий кут і повинен бути доведений до кінця".

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити на посаду радника з нацбезпеки Майка Уолца, який свого часу закликав переглянути цілі США в Україні

Раніше Новини.LIVE писали, що у Пентагоні розпочалися дискусії щодо плану дій Міністерства оборони США на випадок, якщо Дональд Трамп буде приймати "небезпечні рішення"

політики Дональд Трамп Сенат США вибори у США 2024 Республіканська партія

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