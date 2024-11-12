Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Робив скандальні заяви — хто може стати радником Трампа arrow

Робив скандальні заяви — хто може стати радником Трампа

12 листопада 2024 08:28
Галина Шподарева - редактор
Радник з нацбезпеки США — хто претендує на посаду і що про нього відомо
Майк Уолтц. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити на посаду радника з нацбезпеки Майка Уолца. Раніше політик закликав переглянути цілі США в Україні та заявив, що Америка має бути готовою до конфлікту з Китаєм.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела у вівторок, 12 листопада. 

Читайте також:

Майк Уолц — кандидат на посаду радника Трампа

Радником із національної безпеки майбутнього президента США Дональда Трампа може стати Майк Уолц, відомий критикою Китаю через діяльність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Як пише Reuters, призначення радника з нацбезпеки не потребує погодження з Сенатом. Посадовець відповідатиме за формування ключових питань національної безпеки та координацію з іншими агентствами.

Відомо, що Майк Уолц після початку повномасштабного вторгнення Росії до України закликав президента Джо Байдена виділити Києву більше допомоги для захисту. Але буквально за місяць політик заявив, що "США мають переглянути свої цілі в Україні".

"Чи на користь Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти та ресурси, які нам зараз так потрібні в Тихому океані?" — казав Уолц.

Водночас Уолц проти виходу США з НАТО та вважає, що союзники у Європі мають платити більше для забезпечення власної безпеки.

Що відомо про Майка Уолца

Прихильник Трампа Майк Уолц служив у Національній гвардії в чині полковника, критикував китайську активність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і заявляв про необхідність для США бути готовими до потенційного конфлікту в регіоні.

Уолц був директором з питань оборонної політики при міністрах оборони Дональді Рамсфельді та Роберті Гейтсі, а в 2018 році був обраний до Конгресу. Він є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, а також входить до складу спеціального комітету з питань розвідки.

Також Уолц входить до складу республіканської робочої групи з питань Китаю і стверджує, що американські військові не готові настільки, наскільки це необхідно в разі виникнення конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, у Пентагоні розпочали неофіційні дискусії щодо плану дій Міністерства оборони США, якщо новообраний президент Дональд Трамп буде приймати небезпечні рішення

Раніше Новини.LIVE писали, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вважає, що Трамп здатен швидко закінчити війну в Україні. 

політики Україна Дональд Трамп США Америка вибори у США 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку