Радник з нацбезпеки США — хто претендує на посаду і що про нього відомо

Майк Уолтц. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити на посаду радника з нацбезпеки Майка Уолца. Раніше політик закликав переглянути цілі США в Україні та заявив, що Америка має бути готовою до конфлікту з Китаєм.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела у вівторок, 12 листопада.

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Майк Уолц — кандидат на посаду радника Трампа

Радником із національної безпеки майбутнього президента США Дональда Трампа може стати Майк Уолц, відомий критикою Китаю через діяльність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Як пише Reuters, призначення радника з нацбезпеки не потребує погодження з Сенатом. Посадовець відповідатиме за формування ключових питань національної безпеки та координацію з іншими агентствами.

Відомо, що Майк Уолц після початку повномасштабного вторгнення Росії до України закликав президента Джо Байдена виділити Києву більше допомоги для захисту. Але буквально за місяць політик заявив, що "США мають переглянути свої цілі в Україні".

"Чи на користь Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти та ресурси, які нам зараз так потрібні в Тихому океані?" — казав Уолц.

Водночас Уолц проти виходу США з НАТО та вважає, що союзники у Європі мають платити більше для забезпечення власної безпеки.

Що відомо про Майка Уолца

Прихильник Трампа Майк Уолц служив у Національній гвардії в чині полковника, критикував китайську активність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і заявляв про необхідність для США бути готовими до потенційного конфлікту в регіоні.

Уолц був директором з питань оборонної політики при міністрах оборони Дональді Рамсфельді та Роберті Гейтсі, а в 2018 році був обраний до Конгресу. Він є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, а також входить до складу спеціального комітету з питань розвідки.

Також Уолц входить до складу республіканської робочої групи з питань Китаю і стверджує, що американські військові не готові настільки, наскільки це необхідно в разі виникнення конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, у Пентагоні розпочали неофіційні дискусії щодо плану дій Міністерства оборони США, якщо новообраний президент Дональд Трамп буде приймати небезпечні рішення.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вважає, що Трамп здатен швидко закінчити війну в Україні.