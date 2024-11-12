Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Делал скандальные заявления — кто может стать советником Трампа arrow

Делал скандальные заявления — кто может стать советником Трампа

12 ноября 2024 08:28
Галина Шподарева - редактор
Советник по нацбезопасности США — кто претендует на должность и что о нем известно
Майк Уолтц. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность советника по нацбезопасности Майка Уолца. Ранее политик призвал пересмотреть цели США в Украине и заявил, что Америка должна быть готова к конфликту с Китаем.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники во вторник, 12 ноября.

Читайте также:

Майк Уолц — кандидат на должность советника Трампа

Советником по национальной безопасности будущего президента США Дональда Трампа может стать Майк Уолц, известный критикой Китая из-за деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как пишет Reuters, назначение советника по нацбезопасности не требует согласования с Сенатом. Чиновник будет отвечать за формирование ключевых вопросов национальной безопасности и координацию с другими агентствами.

Известно, что Майк Уолц после начала полномасштабного вторжения России в Украину призвал президента Джо Байдена выделить Киеву больше помощи для защиты. Но буквально через месяц политик заявил, что "США должны пересмотреть свои цели в Украине".

"В пользу Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?", — говорил Уолц.

В то же время Уолц против выхода США из НАТО и считает, что союзники в Европе должны платить больше для обеспечения собственной безопасности.

Что известно о Майке Уолце

Сторонник Трампа Майк Уолц служил в Национальной гвардии в чине полковника, критиковал китайскую активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заявлял о необходимости для США быть готовыми к потенциальному конфликту в регионе.

Уолц был директором по вопросам оборонной политики при министрах обороны Дональде Рамсфельде и Роберте Гейтсе, а в 2018 году был избран в Конгресс. Он является председателем подкомитета Палаты представителей по вооруженным силам, который осуществляет надзор за военной логистикой, а также входит в состав специального комитета по вопросам разведки.

Также Уолц входит в состав республиканской рабочей группы по вопросам Китая и утверждает, что американские военные не готовы настолько, насколько это необходимо в случае возникновения конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в Пентагоне начали неофициальные дискуссии по плану действий Министерства обороны США, если новоизбранный президент Дональд Трамп будет принимать опасные решения.

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро закончить войну в Украине.

политики Украина Дональд Трамп США Америка выборы в США 2024

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:47 Боец "Азова" рассказал, как происходила эвакуация из Мариуполя

08:38 В Киеве мужчина ночью украл самокат — какое наказание избрал суд

08:30 Не получается оформить отсрочку в Резерв+ — как решить проблему

08:28 Делал скандальные заявления — кто может стать советником Трампа

08:15 На Киевщине появился мост через реку Тетерев, — ОВА

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

08:03 Тела троих детей достали из-под завалов дома в Кривом Роге

08:02 Мужчина не явился в ТЦК по очередной повестке — что решил суд

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

07:54 В ВСУ назвали расстояние, на которое РФ уже подошла к Днепру

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

08:47 Боец "Азова" рассказал, как происходила эвакуация из Мариуполя

08:38 В Киеве мужчина ночью украл самокат — какое наказание избрал суд

08:30 Не получается оформить отсрочку в Резерв+ — как решить проблему

08:28 Делал скандальные заявления — кто может стать советником Трампа

08:15 На Киевщине появился мост через реку Тетерев, — ОВА

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

08:03 Тела троих детей достали из-под завалов дома в Кривом Роге

08:02 Мужчина не явился в ТЦК по очередной повестке — что решил суд

07:54 В ВСУ назвали расстояние, на которое РФ уже подошла к Днепру

07:38 Боец "Эдельвейса" из-за ранения стал дезертиром — что решил суд

07:30 Бизнес не устраивает процесс бронирования — что предлагают взамен

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Text

10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке