Советник по нацбезопасности США — кто претендует на должность и что о нем известно

Майк Уолтц. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность советника по нацбезопасности Майка Уолца. Ранее политик призвал пересмотреть цели США в Украине и заявил, что Америка должна быть готова к конфликту с Китаем.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники во вторник, 12 ноября.

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Майк Уолц — кандидат на должность советника Трампа

Советником по национальной безопасности будущего президента США Дональда Трампа может стать Майк Уолц, известный критикой Китая из-за деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как пишет Reuters, назначение советника по нацбезопасности не требует согласования с Сенатом. Чиновник будет отвечать за формирование ключевых вопросов национальной безопасности и координацию с другими агентствами.

Известно, что Майк Уолц после начала полномасштабного вторжения России в Украину призвал президента Джо Байдена выделить Киеву больше помощи для защиты. Но буквально через месяц политик заявил, что "США должны пересмотреть свои цели в Украине".

"В пользу Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?", — говорил Уолц.

В то же время Уолц против выхода США из НАТО и считает, что союзники в Европе должны платить больше для обеспечения собственной безопасности.

Что известно о Майке Уолце

Сторонник Трампа Майк Уолц служил в Национальной гвардии в чине полковника, критиковал китайскую активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заявлял о необходимости для США быть готовыми к потенциальному конфликту в регионе.

Уолц был директором по вопросам оборонной политики при министрах обороны Дональде Рамсфельде и Роберте Гейтсе, а в 2018 году был избран в Конгресс. Он является председателем подкомитета Палаты представителей по вооруженным силам, который осуществляет надзор за военной логистикой, а также входит в состав специального комитета по вопросам разведки.

Также Уолц входит в состав республиканской рабочей группы по вопросам Китая и утверждает, что американские военные не готовы настолько, насколько это необходимо в случае возникновения конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в Пентагоне начали неофициальные дискуссии по плану действий Министерства обороны США, если новоизбранный президент Дональд Трамп будет принимать опасные решения.

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро закончить войну в Украине.