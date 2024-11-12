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Трамп избрал кандидата на пост госсекретаря — что о нем известно

12 ноября 2024 09:00
Галина Шподарева - редактор
Госсекретарь США — кто претендует на должность и что о нем известно
Марко Рубио. Фото: The New York Times
Галина Шподарева - редактор

Ожидается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит государственным секретарем Марко Рубио. Похоже, что главным дипломатом США станет сенатор от штата Флорида, который занимает жесткую позицию в отношении Китая, Ирана и Венесуэлы.  

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники во вторник, 12 ноября.     

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Марко Рубио — что о нем известно

Как сообщают источники The New York Times, будущий президент США Дональд Трамп остановился на кандидатуре Марко Рубио на пост государственного секретаря. Однако, как пишет издание, существует вероятность того, что Трамп изменит мнение.

"Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио, представляющего штат Флориду, госсекретарем", — говорится в статье.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял жесткую "позицию ястреба во внешней политике" в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы, в частности.

Сначала Рубио расходился во мнениях с теми республиканцами, которые более скептически относились к вмешательствам за рубежом, но в последнее время он также поддерживает Трампа в таких вопросах, как война России против Украины, заявляя, что "конфликт зашел в тупик и должен быть доведен до конца".

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность советника по нацбезопасности Майка Уолца, который в свое время призвал пересмотреть цели США в Украине.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Пентагоне начались дискуссии о плане действий Министерства обороны США на случай, если Дональд Трамп будет принимать "опасные решения".

политики Дональд Трамп Сенат США выборы в США 2024 Республиканская партия

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