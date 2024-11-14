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У Трампа готовят увольнение офицеров Пентагона, — Reuters

14 ноября 2024 08:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Команда Трампа готовит списки увольнений офицеров Пентагона
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона. Его команда уже составляет список имен.

Об этом пишет Reuters.

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Вероятно, в список на увольнение попадут члены Объединенного комитета начальников штабов. По мнению издания, это может стать "беспрецедентным потрясением" в Пентагоне.

Но сейчас планы по увольнению находятся на ранней стадии и могут меняться в зависимости от того, как будет формироваться администрация Трампа. В то же время, один из источников Reuters ставит под сомнение целесообразность кадровых изменений в Пентагоне.

Также непонятно, поддержит ли этот план сам Трамп, хотя раньше он активно выступал против критиковавших его лидеров минобороны США. Кроме того, во время предвыборной кампании новоизбранный президент говорил об увольнении генералов и ответственных за вывод войск из Афганистана в 2021 году.

По словам другого источника, новая администрация может сосредоточиться на офицерах, связанных с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов Трампа Марком Милли.

Напомним, в Сенате США избрали нового лидера республиканцев. Им стал Джон Тун, поддерживающий помощь Украине.

Также мы писали, что Трамп рассматривает назначение спецпредставителя мира в Украине, который будет вести переговоры с Россией по прекращению войны.

США Дональд Трамп назначение Пентагон увольнение выборы в США 2024

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