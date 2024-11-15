Трамп анонсував перші призначення - хто очолить головні посади

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначає лояльних до себе осіб на посади в уряді. Водночас Палату представників захоплює Республіканська партія.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Призначення Трампа

Так, на посаду голови Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США був обраний Роберт Ф. Кеннеді-молодший, а головою апарату Білого дому — керівник кампанії Трампа Сьюзі Вайлз.

Крім того, новообраний президент оголосив ще низку призначень:

колишній конгресмен Лі Зелдін стане адміністратором Агентства з охорони навколишнього середовища;

представник Еліз Стефанік — послом США в ООН;

колишній в. о. директора ICE Том Хоман був обраний "прикордонним царем".

губернатор Крісті Ноем — секретарем Департаменту внутрішньої безпеки;

ведучий Fox News Піт Хегсет — міністром оборони;

конгресмен Майк Уолтц — радником з національної безпеки;

бізнесмени Ілон Маск і Вівек Рамасвамі були обрані очолити новий "Департамент ефективності уряду";

колишній губернатор Майк Хакабі — послом США в Ізраїлі;

забудовник Стів Віткофф — спеціальним посланником на Близькому Сході;

юрист Білл Макгінлі — радником Білого дому;

колишній конгресмен Джон Реткліфф — директором ЦРУ;

представник Флориди Метт Гетц — генеральним прокурором;

сенатор від Флориди Марко Рубіо — державним секретарем;

ексчлен Конгресу Тулсі Габбард — директором національної розвідки.

Також Трамп надав посади головним радникам передвиборчої кампанії:

Стівена Міллера — помічником президента, а також заступником голови штабу з питань політики та внутрішньої безпеки;

Джеймса Блера — помічником президента та заступником керівника апарату із законодавчих, політичних і громадських справ;

Дена Скавіно — помічником президента та заступником керівника апарату;

Тейлора Будовича — помічником президента та заступником керівника штабу з комунікацій та персоналу;

Сергіо Гора — керівником кадрової служби президента.

Крім того, секретарем Міністерства охорони здоров'я стане Роберт Ф. Кеннеді-молодший, а керувати офісом прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка буде Джей Клейтон.

Заступником генпрокурора Трамп обрав свого адвоката Тодда Бланша, який представляв його інтереси в кількох кримінальних справах та Емілі Боув на посаду помічника. Водночас колишній конгресмен Даг Коллінз стане керівником Департаменту у справах ветеранів, а Джон Зауер — генеральним соліситором США.

Зазначимо, соліситор — це адвокат, яка веде підготовку судових матеріалів для ведення справ адвокатами вищого рангу.

Нагадаємо, Трамп призначив Ілона Маска головою Департаменту урядової ефективності. На посаді бізнесмен буде займатись скороченням бюджетних витрат та реструктуризацією федеральних агентств.

Також ми писали, що Трамп планує звільнити низку офіцерів з Пентагону, його команда вже складає список імен.