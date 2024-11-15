Трамп анонсировал первые назначения – кто возглавит главные должности

Трамп выбрал на самые высокие должности своих сторонников, — CNN
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначает лояльных к себе лиц на должности в правительстве. В то же время Палату представителей захватывает Республиканская партия.
Об этом пишет CNN .
Назначение Трампа
Так, на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб США был избран Роберт Ф. Кеннеди-младший, а главой аппарата Белого дома — руководитель кампании Трампа Сьюзи Уайлз.
Кроме того, новоизбранный президент объявил еще ряд назначений:
- бывший конгрессмен Ли Зелдин станет администратором Агентства по охране окружающей среды;
- представитель Элиз Стефаник — послом США в ООН;
- бывший и. о. директора ICE Том Хоман был избран "пограничным царем".
- губернатор Кристи Ноем — секретарем Департамента внутренней безопасности;
- ведущий Fox News Пит Хегсет — министром обороны;
- конгрессмен Майк Уолтц — советником по национальной безопасности;
- бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами были избраны возглавить новый "Департамент эффективности правительства";
- бывший губернатор Майк Хакаби — послом США в Израиле;
- застройщик Стив Виткофф — специальным посланником на Ближнем Востоке;
- юрист Билл Макгинли — советником Белого дома;
- бывший конгрессмен Джон Рэтклифф — директором ЦРУ;
- представитель Флориды Мэтт Гетц — генеральным прокурором;
- сенатор от Флориды Марко Рубио — государственным секретарем;
- экс-член Конгресса Тулси Габбард — директором национальной разведки.
Также Трамп предоставил должности главным советникам предвыборной кампании:
- Стивен Миллер — помощник президента, а также заместитель председателя штаба по вопросам политики и внутренней безопасности;
- Джеймса Блэра — помощником президента и заместителем руководителя аппарата по законодательным, политическим и общественным делам;
- Дэна Скавино — помощником президента и заместителем руководителя аппарата;
- Тейлора Будовича — помощником президента и заместителем руководителя штаба по коммуникациям и персоналу;
- Сергио Гора — руководителем кадровой службы президента.
Кроме того, секретарем Министерства здравоохранения станет Роберт Кеннеди-младший, а руководить офисом прокурора США в Южном округе Нью-Йорка будет Джей Клейтон.
Заместителем генпрокурора Трамп избрал своего адвоката Тодда Бланша, представлявшего его интересы по нескольким уголовным делам и Эмили Боув на должность помощника. В то же время, бывший конгрессмен Даг Коллинз станет руководителем Департамента по делам ветеранов, а Джон Зауэр — генеральным солиситором США.
Отметим, солиситор — это адвокат, который ведет подготовку судебных материалов для ведения дел адвокатами высшего ранга.
Напомним, Трамп назначил Илона Маска главой Департамента правительственной эффективности. В должности бизнесмен будет заниматься сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.
Также мы писали, что Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, его команда уже составляет список имен.
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