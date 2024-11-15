Трамп анонсировал первые назначения – кто возглавит главные должности

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначает лояльных к себе лиц на должности в правительстве. В то же время Палату представителей захватывает Республиканская партия.

Об этом пишет CNN .

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Назначение Трампа

Так, на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб США был избран Роберт Ф. Кеннеди-младший, а главой аппарата Белого дома — руководитель кампании Трампа Сьюзи Уайлз.

Кроме того, новоизбранный президент объявил еще ряд назначений:

бывший конгрессмен Ли Зелдин станет администратором Агентства по охране окружающей среды;

представитель Элиз Стефаник — послом США в ООН;

бывший и. о. директора ICE Том Хоман был избран "пограничным царем".

губернатор Кристи Ноем — секретарем Департамента внутренней безопасности;

ведущий Fox News Пит Хегсет — министром обороны;

конгрессмен Майк Уолтц — советником по национальной безопасности;

бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами были избраны возглавить новый "Департамент эффективности правительства";

бывший губернатор Майк Хакаби — послом США в Израиле;

застройщик Стив Виткофф — специальным посланником на Ближнем Востоке;

юрист Билл Макгинли — советником Белого дома;

бывший конгрессмен Джон Рэтклифф — директором ЦРУ;

представитель Флориды Мэтт Гетц — генеральным прокурором;

сенатор от Флориды Марко Рубио — государственным секретарем;

экс-член Конгресса Тулси Габбард — директором национальной разведки.

Также Трамп предоставил должности главным советникам предвыборной кампании:

Стивен Миллер — помощник президента, а также заместитель председателя штаба по вопросам политики и внутренней безопасности;

Джеймса Блэра — помощником президента и заместителем руководителя аппарата по законодательным, политическим и общественным делам;

Дэна Скавино — помощником президента и заместителем руководителя аппарата;

Тейлора Будовича — помощником президента и заместителем руководителя штаба по коммуникациям и персоналу;

Сергио Гора — руководителем кадровой службы президента.

Кроме того, секретарем Министерства здравоохранения станет Роберт Кеннеди-младший, а руководить офисом прокурора США в Южном округе Нью-Йорка будет Джей Клейтон.

Заместителем генпрокурора Трамп избрал своего адвоката Тодда Бланша, представлявшего его интересы по нескольким уголовным делам и Эмили Боув на должность помощника. В то же время, бывший конгрессмен Даг Коллинз станет руководителем Департамента по делам ветеранов, а Джон Зауэр — генеральным солиситором США.

Отметим, солиситор — это адвокат, который ведет подготовку судебных материалов для ведения дел адвокатами высшего ранга.

Напомним, Трамп назначил Илона Маска главой Департамента правительственной эффективности. В должности бизнесмен будет заниматься сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Также мы писали, что Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, его команда уже составляет список имен.