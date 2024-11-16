Трамп подав до суду на низку ЗМІ — що відомо

Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Новообраний президент США Дональд Трамп подав низку позовів проти ЗМІ, які його критикували. Серед них провідні американські видання The New York Times та CBS.

Про це повідомляє The Guardian у п'ятницю, 15 листопада.

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За інформацією видання, серед американців зростають побоювання, що другий термін президентства Трампа може вплинути на свободу преси. Це пояснюють тим, що політик посилює свою давню ворожість проти ЗМІ, які він назвав "табором ворогів" у своїй переможній промові.

Як зазначає видання, за кілька днів до президентських виборів у США газета The New York Times та видавництво Penguin Random House отримали лист із вимогою компенсувати Трампу 10 млрд доларів через його критику.

"Цей лист приєднується до серії безглуздих судових позовів проти інших медіакомпаній, які Трамп звинуватив у політичній атаці на нього", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Трамп подав в суд на видання Daily Beast. Також під удар новообраного президента потрапив телеканал CBS News. Трамп звинуватив канал у втручанні у вибори через монтаж інтерв'ю з Камалою Харріс. CBS називає позов "абсолютно необґрунтованим" і заперечує, що інтерв'ю було відредаговано.

За інформацією видання, Комітет із захисту журналістів назвав погрози Трампа пресі "очевидною та прямою небезпекою для свободи ЗМІ".

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявив, що з адміністрацією Дональда Трампа війна завершиться швидше.

У Чехії вважають, що Дональд Трамп не зможе раптово припинити допомогу Україні, навіть якщо захоче. Однак, як підкреслили в МЗС Чехії, ніхто не знає, що далі збирається робити Трамп.