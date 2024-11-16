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Трамп подал в суд на ряд ведущих американских изданий, — СМИ

16 ноября 2024 13:13
Ольга Антоновская - редактор
Трамп подал в суд на ряд СМИ — что известно
Дональд Трамп. Фото: Associated Press
Ольга Антоновская - редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подал ряд исков против критикующих СМИ. Среди них ведущие американские издания The New York Times и CBS.

Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 15 ноября.

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По информации издания, среди американцев растут опасения, что второй срок президентства Трампа может повлиять на свободу слова. Это объясняют тем, что политик усиливает свою давнюю враждебность против СМИ, которые он назвал "лагерем врагов" в своей победной речи.

Как отмечает издание, за несколько дней до президентских выборов в США газета The New York Times и издательство Penguin Random House получили письмо с требованием компенсировать Трампу 10 млрд долларов из-за его критики.

"Это письмо присоединяется к серии бессмысленных судебных тяжб против других медиакомпаний, которых Трамп обвинил в политической атаке на него", — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп подал в суд на издание Daily Beast. Также под удар новоизбранного президента попал телеканал CBS News. Трамп обвинил его во вмешательстве в выборы из-за монтажа интервью с Камалой Харрис. CBS называет иск "совершенно необоснованным" и отрицает, что интервью было отредактировано.

По информации издания, Комитет по защите журналистов назвал угрозы Трампа печати "очевидной и прямой опасностью для свободы СМИ".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с администрацией Дональда Трампа война завершится быстрее.

В Чехии считают, что Дональд Трамп не сможет внезапно прекратить помощь Украине, даже если захочет. Однако, как подчеркнули в МИД Чехии, никто не знает, что дальше собирается делать Трамп.

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