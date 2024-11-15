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Зеленський вважає, що Трамп допоможе швидше закінчити війну

15 листопада 2024 18:34
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський заявив, що за адміністрації Трампа війна в Україні завершиться швидше
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з адміністрацією Дональда Трампа війна завершиться швидше. Однак точної дати немає.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю "Суспільному" у п'ятницю, 15 листопада.

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Зеленський наголосив, що базис, на якому стоять українці, Трамп почув. За його словами, проти цієї позиції він нічого не чув.

У глави держави запитали, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією. 

"Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", — зазначив він.

Український лідер вважає, що за адміністрації Трампа війна завершиться швидше.

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявив, що одразу після початку своєї роботи його адміністрація зосередиться на вирішенні питання війни в Україні.

Також Трамп розглядає можливість призначення спеціального українського представника миру.

Володимир Зеленський США війна Дональд Трамп Україна президент

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