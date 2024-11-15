Війна в Україні — Трамп зробив нову заяву

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що як тільки він візьметься до роботи, його адміністрація перш за все зосередиться на питанні війни в Україні. За його словами, це треба якнайшвидше зупинити.

Про це повідомляє CNN.

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Трамп заявив, що він разом зі своєю командою будуть наполегливо працювати з Росією та Україною, адже війна має припинитися якнайшвидше.

За даними видання, новий президент США під час заходу у Флориді висловив жаль та стурбованість з приводу смертей військових та цивільних через війну.

"Ми будемо працювати над цим. Ми маємо припинити війну", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що в перший тиждень своєї роботи Трамп планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

Також відомо, що новий президент США має план щодо завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.

Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вважає, що Трамп здатен швидко закінчити війну в Україні.