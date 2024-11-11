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ЗМІ дізналися про плани Трампа у перші дні роботи в Білому домі

11 листопада 2024 11:14
Карина Приходько - Редактор
Переговори РФ і України — плани Трампа на перший тиждень роботи
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

У перший тиждень своєї роботи новообраний президент США Дональд Трамп планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Його інавгурація повинна відбутись 20 січня 2025 року.

Про це повідомляє Associated Press

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Видання зазначає, що у перші ж дні своєї офіційної роботи у Білому домі Трамп планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Журналісти нагадали, що ще під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово заявляв, що нібито може зупинити війну в Україні за один день. 

Прессекретар Трампа після того, як його було оголошено переможцем виборів 6 листопада, сказала, що тепер він зможе "вести переговори про мирну угоду між Росією та Україною". 

"У перший день це включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні", — сказала вона. 

Крім того, Дональд Трамп заявив, що у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити і він має цілий список справ. До нього, зокрема, увійшли:

  • початок масової депортації мігрантів;
  • скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;
  • реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;
  • помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року. 

"Мирний план" Трампа для завершення війни в Україні

Нагадаємо, нещодавно The Telegraph повідомило, що новий президент США Дональд Трамп має план щодо завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин заявив, що після перемоги Трампа західна преса та телебачення "вибухнули" секретними зливами про його плани, однак не варто вірити усьому, що пишуть ЗМІ. 

А керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що до інавгурації Трампа жоден "мирний сценарій", опублікований у ЗМІ, не матиме підґрунтя. Це є лише теоріями.

Дональд Трамп війна в Україні Росія вибори у США 2024 переговори

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