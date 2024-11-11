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СМИ узнали о планах Трампа в первые дни работы в Белом доме

11 ноября 2024 11:14
Карина Приходько - Редактор
Переговоры РФ и Украины — планы Трампа на первую неделю работы
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

В первую неделю своей работы новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров. Его инаугурация должна пройти 20 января 2025 года.

Об этом сообщает Associated Press.

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Планы Трампа на первую неделю работы в Белом доме

В первые же дни своей официальной работы в Белом доме Трамп планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров. Журналисты напомнили, что еще во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что якобы может остановить войну в Украине за один день.

Пресс-секретарь Трампа после того, как он был объявлен победителем выборов 6 ноября, сказала, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной".

"В первый день это включает посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", — сказала она.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в первый день в Белом доме ему придется многое сделать и он имеет целый список дел. В него, в частности, вошли:

  • начало массовой депортации мигрантов;
  • упразднение политики администрации Байдена в сфере образования;
  • реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, по мнению Трампа, тайно работающих против него;
  • помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

"Мирный план" Трампа для завершения войны в Украине

Напомним, недавно The Telegraph сообщило, что новый президент США Дональд Трамп имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.

В то же время советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что после победы Трампа западная пресса и телевидение "взорвались" секретными сливами о его планах, однако не стоит верить всему, что пишут СМИ.

А руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что до инаугурации Трампа ни один "мирный сценарий", опубликованный в СМИ, не будет иметь оснований. Это только теории.

Дональд Трамп война в Украине Россия выборы в США 2024 переговоры

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