Война в Украине — Трамп сделал новое заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что как только он приступит к работе, его администрация сосредоточится на вопросе войны в Украине. По его словам, это нужно как можно быстрее остановить.

Об этом сообщает CNN.

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Трамп заявил, что он вместе со своей командой будут упорно работать с Россией и Украиной, ведь война должна прекратиться как можно быстрее.

По данным издания, новый президент США во время мероприятия во Флориде выразил сожаление и обеспокоенность по поводу смертей военных и гражданских из-за войны.

"Мы будем работать над этим. Мы должны прекратить войну", — подчеркнул Трамп.

Напомним, недавно СМИ писали, что в первую неделю своей работы Трамп планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров.

Также известно, что новый президент США имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.

В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро закончить войну в Украине.