Война в Украине — Трамп сделал новое заявление

Должно остановиться — Трамп сделал новое заявление о войне
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что как только он приступит к работе, его администрация сосредоточится на вопросе войны в Украине. По его словам, это нужно как можно быстрее остановить.
Об этом сообщает CNN.
Заявление Трампа о войне в Украине
Трамп заявил, что он вместе со своей командой будут упорно работать с Россией и Украиной, ведь война должна прекратиться как можно быстрее.
По данным издания, новый президент США во время мероприятия во Флориде выразил сожаление и обеспокоенность по поводу смертей военных и гражданских из-за войны.
"Мы будем работать над этим. Мы должны прекратить войну", — подчеркнул Трамп.
Напомним, недавно СМИ писали, что в первую неделю своей работы Трамп планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров.
Также известно, что новый президент США имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.
В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро закончить войну в Украине.
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