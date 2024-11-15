Зеленский заявил, что при администрации Трампа война в Украине завершится быстрее

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с администрацией Дональда Трампа война завершится быстрее. Однако точной даты нет.

Об этом украинский лидер сказал в интервью "Суспільному" в пятницу, 15 ноября.

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Зеленский подчеркнул, что базис, на котором стоят украинцы, Трамп услышал. По его словам, против этой позиции он ничего не слышал.

У главы государства спросили, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией.

"Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", — отметил он.

Украинский лидер считает, что при администрации Трампа война завершится быстрее.

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", — добавил Зеленский

Напомним, Трамп заявил, что сразу после начала своей работы его администрация сосредоточится на решении вопроса войны в Украине.

Также Трамп рассматривает возможность назначения специального украинского представителя мира.