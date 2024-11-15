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Чи припинить Трамп допомогу Україні — в Чехії зробили заяву

15 листопада 2024 12:10
Галина Шподарева - редактор
Трамп не припинить допомогу Україні — МЗС Чехії
Дональд Трамп. Фото: Reuetrs
Галина Шподарева - редактор

У Чехії вважають, що навіть у разі, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить припинити допомогу Україні, то він не зробить цього раптово. Але, як підкреслили в МЗС Чехії, що збирається робити Трамп. 

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише видання Novinky.

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За словами Яна Ліпавського, нині ніхто не знає, чи припинить новообраний президент США Дональд Трамп допомогу Україні. Водночас міністр МЗС Чехії впевнений, що за будь-яких умов Трамп вимагатиме від Європи більшого внеску у власну безпеку.

"Ми знаємо, що Дональд Трамп буде вимагати від Європи, щоб вона могла подбати про власну безпеку. Ми не знаємо, як буде чи не буде продовжуватися американська допомога Україні. Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на рубильник, і наступного дня Україна взагалі нічого не отримає", — сказав Ліпавський.

Також голова МЗС Чехії заявив, що особисто він налаштований позитивно, попри розпливчастість заяв республіканців і Трампа щодо України.

"Я особисто залишаюся оптимістом. Завжди потрібно готуватися до всіх сценаріїв, тому я говорю про те, що Європа повинна більше інвестувати в оборону. Водночас коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена в цей пазл", — сказав міністр.

Ліпавський також вважає, що призначення Марко Рубіо держсекретарем США буде позитивним для Європи.

"Для нас це була б хороша новина, тому що у нас з'явився б партнер, який добре розбирається в геополітиці, і ми могли б вести з ним переговори з широкого кола питань і знаходити з ним порозуміння", – підкреслив голова МЗС Чехії. 

Нагадаємо, новообраний президент Америки Дональд Трамп визначився, хто стане наступним держсекретарем США в новій адміністрації. Ним буде сенатор від Флориди Марко Рубіо.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп призначає лояльних до себе політиків на посади в уряді, а палату представників захоплює Республіканська партія.

США МЗС Дональд Трамп Чехія військова допомога політики

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