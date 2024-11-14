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Стало відомо, кого Трамп призначить держсекретарем США

14 листопада 2024 00:48
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп призначить Марко Рубіо держсекретарем США
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jay Paul
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Новообраний президент президент Америки Дональд Трамп обрав, хто стане наступним держсекретарем США в новій адміністрації. Ним буде сенатор від Флориди Марко Рубіо.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Що відомо

"Марко — дуже шанований лідер і дуже потужний голос за свободу. Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом для наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими супротивниками. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Марко, щоб зробити Америку та світ знову безпечними та чудовими", — написав обраний президент США.

Відомо, що 53-річний Марко Рубіо займає місце в Сенаті США з 2011 року. Згідно з даними американських медіа, Дональд Трамп розглядав його як кандидата на посаду віцепрезидента, але зрештою віддав перевагу сенатору Джей Ді Венсу з Огайо.

Щодо війни в Україні, Рубіо підтримує ідею переговорів, вважаючи їх шляхом до завершення конфлікту. У квітні він увійшов до числа 15 сенаторів-республіканців, які проголосували проти виділення 95 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Однак в результаті законопроєкт був підтриманий обома палатами Конгресу та підписаний президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, що новообраний президент США продовжує формувати свою майбутню команду. Зокрема, посаду міністра оборони очолить ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет.

Крім того, відомий мільярдер Ілон Маск очолить новостворений Департамент урядової ефективності. Він буде займатися скороченням бюджетних витрат та реструктуризацією федеральних агентств.

США Дональд Трамп президент Америка вибори у США 2024

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