Трамп назначит Марко Рубио госсекретарем США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jay Paul

Новоизбранный президент президент Америки Дональд Трамп выбрал, кто станет следующим госсекретарем США в новой администрации. Им будет сенатор от Флориды Марко Рубио.

Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Х.

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Что известно

"Марко - очень уважаемый лидер и очень мощный голос за свободу. Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом для наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками. Я с нетерпением жду сотрудничества с Марко, чтобы сделать Америку и мир снова безопасен и прекрасен", — написал избранный президент США.

Известно, что 53-летний Марко Рубио занимает место в Сенате США с 2011 года. Согласно данным американских медиа, Дональд Трамп рассматривал его как кандидата на должность вице-президента, но в итоге отдал предпочтение сенатору Джей Ди Венсу из Огайо.

Относительно войны в Украине, Рубио поддерживает идею переговоров, считая их путем к завершению конфликта. В апреле он вошел в число 15 сенаторов-республиканцев, которые проголосовали против выделения 95 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако в результате законопроект был поддержан обеими палатами Конгресса и подписан президентом США Джо Байденом.

Напомним, что новоизбранный президент США продолжает формировать свою будущую команду. В частности, должность министра обороны возглавит ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет.

Кроме того, известный миллиардер Илон Маск возглавит новый Департамент правительственной эффективности. Он будет заниматься сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.