Трамп не прекратит помощь Украине — МИД Чехии

Дональд Трамп. Фото: Reuetrs

В Чехии считают, что даже в случае, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить помощь Украине, то он не сделает этого внезапно. Но, как подчеркнули в МИД Чехии, что собирается делать Трамп.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет издание Novinky.

Читайте также:

Будет ли помогать Трамп Украине

По словам Яна Липавского, сейчас никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине. В то же время министр МИД Чехии уверен, что при любых условиях Трамп будет требовать от Европы большего вклада в собственную безопасность.

"Мы знаем, что Дональд Трамп будет требовать от Европы, чтобы она могла позаботиться о собственной безопасности. Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", — сказал Липавский.

Также глава МИД Чехии заявил, что лично он настроен позитивно, несмотря на расплывчатость заявлений республиканцев и Трампа по Украине.

"Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. В то же время когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", — сказал министр.

Липавский также считает, что назначение Марко Рубио госсекретарем США будет положительным для Европы.

"Для нас это была бы хорошая новость, потому что у нас появился бы партнер, который хорошо разбирается в геополитике, и мы могли бы вести с ним переговоры по широкому кругу вопросов и находить с ним взаимопонимание", — подчеркнул глава МИД Чехии.

Напомним, новоизбранный президент Америки Дональд Трамп определился, кто станет следующим госсекретарем США в новой администрации. Им будет сенатор от Флориды Марко Рубио.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп назначает лояльных к себе политиков на должности в правительстве, а палату представителей захватывает Республиканская партия.