Трамп не прекратит помощь Украине — МИД Чехии

Остановит ли Трамп помощь Украине — в Чехии сделали заявление
В Чехии считают, что даже в случае, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить помощь Украине, то он не сделает этого внезапно. Но, как подчеркнули в МИД Чехии, что собирается делать Трамп.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет издание Novinky.
Будет ли помогать Трамп Украине
По словам Яна Липавского, сейчас никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине. В то же время министр МИД Чехии уверен, что при любых условиях Трамп будет требовать от Европы большего вклада в собственную безопасность.
"Мы знаем, что Дональд Трамп будет требовать от Европы, чтобы она могла позаботиться о собственной безопасности. Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", — сказал Липавский.
Также глава МИД Чехии заявил, что лично он настроен позитивно, несмотря на расплывчатость заявлений республиканцев и Трампа по Украине.
"Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. В то же время когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", — сказал министр.
Липавский также считает, что назначение Марко Рубио госсекретарем США будет положительным для Европы.
"Для нас это была бы хорошая новость, потому что у нас появился бы партнер, который хорошо разбирается в геополитике, и мы могли бы вести с ним переговоры по широкому кругу вопросов и находить с ним взаимопонимание", — подчеркнул глава МИД Чехии.
Напомним, новоизбранный президент Америки Дональд Трамп определился, кто станет следующим госсекретарем США в новой администрации. Им будет сенатор от Флориды Марко Рубио.
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