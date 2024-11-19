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Зеленский прокомментировал новости о сокращении помощи от США

19 ноября 2024 19:24
Ольга Антоновская - редактор
Помощь США Украине — Зеленский объяснил, возможно ли сокращение
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о сокращении помощи США Украине. Он заверил, что поддерживает контакты с Дональдом Трампом и не учитывает неофициальные публикации в СМИ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, 19 ноября.

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Владимир Зеленский отметил, что Украина налаживает контакты с будущей администрацией Дональда Трампа. По словам президента, он лично общался с вновь избранным лидером США, поэтому не доверяет сообщениям, которые распространяют в СМИ.

"Что касается налаживания процесса между нашими командами, я уверен, что это будет. Что касается поездки главы моего офиса (В США. — Ред.) — она будет", — сказал Зеленский.

Он также высказался по поводу недавних решений о разрешении бить ракетами вглубь России. Президент отметил, что Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали такое решение.

"После заявлений о ядерном оружии, я думаю, что и Германии уже пора поддержать соответствующие решения. И теперь, когда есть соответствующие решения, и не только в медиа, а от стран, очень важно добавить количество этих решений", — сказал президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что с администрацией Дональда Трампа война в Украине завершится быстрее. Однако точной даты пока нет.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подал ряд исков против СМИ. Речь идет об критиковавших его изданиях, среди них — The New York Times и CBS.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп военная помощь Америка

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