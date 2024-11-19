Помощь США Украине — Зеленский объяснил, возможно ли сокращение

Зеленский прокомментировал новости о сокращении помощи от США
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о сокращении помощи США Украине. Он заверил, что поддерживает контакты с Дональдом Трампом и не учитывает неофициальные публикации в СМИ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, 19 ноября.
Президент Украины налаживает отношения с Дональдом Трампом
Владимир Зеленский отметил, что Украина налаживает контакты с будущей администрацией Дональда Трампа. По словам президента, он лично общался с вновь избранным лидером США, поэтому не доверяет сообщениям, которые распространяют в СМИ.
"Что касается налаживания процесса между нашими командами, я уверен, что это будет. Что касается поездки главы моего офиса (В США. — Ред.) — она будет", — сказал Зеленский.
Он также высказался по поводу недавних решений о разрешении бить ракетами вглубь России. Президент отметил, что Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали такое решение.
"После заявлений о ядерном оружии, я думаю, что и Германии уже пора поддержать соответствующие решения. И теперь, когда есть соответствующие решения, и не только в медиа, а от стран, очень важно добавить количество этих решений", — сказал президент Украины.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что с администрацией Дональда Трампа война в Украине завершится быстрее. Однако точной даты пока нет.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп подал ряд исков против СМИ. Речь идет об критиковавших его изданиях, среди них — The New York Times и CBS.
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