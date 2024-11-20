Зеленський прокоментував загрозу масштабного ракетного удару

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний обстріл, який готує Російська Федерація. Він нагадав, що протягом повномасштабного вторгнення росіяни вже неодноразово здійснювали подібні дії.

Про це Зеленський заявив у середу, 20 листопада.

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"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід — божевільний", — зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Він зазначив, що панічні настрої, які ширилися сьогодні серед українського суспільства, є вигідними насамперед самій Росії.

"Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО", — додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу. Свого виробництва нашій державі недостатньо для того, щоб вистояти.

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати далекобійні удари по території Росії за допомогою ракет ATACMS.