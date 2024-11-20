Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний удар РФ arrow

Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний удар РФ

20 листопада 2024 20:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський прокоментував загрозу масштабного ракетного удару
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний обстріл, який готує Російська Федерація. Він нагадав, що протягом повномасштабного вторгнення росіяни вже неодноразово здійснювали подібні дії.

Про це Зеленський заявив у середу, 20 листопада.

Читайте також:

Масштабна ракетна загроза для України

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід — божевільний", — зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Він зазначив, що панічні настрої, які ширилися сьогодні серед українського суспільства, є вигідними насамперед самій Росії. 

"Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО", — додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу. Свого виробництва нашій державі недостатньо для того, щоб вистояти.

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати далекобійні удари по території Росії за допомогою ракет ATACMS.

Володимир Зеленський окупанти небезпека війна в Україні ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:58 Кошти боржників автоматично арештують — деталі законопроєкту

20:13 Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний удар РФ

20:04 В Генштабі пояснили, наскільки значною є чисельність росіян

20:00 Відстрочка від призову — чи допоможе адвокатський запит

19:44 На Рівненщині розширили реабілітаційний центр для військових

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

19:33 Відключення водопостачання в Одесі — кому запастися водою

19:24 Кращі недорогі смартфони 2024 року — які моделі варті уваги

19:12 Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 присвятили гру захисникам України

19:04 Під Покровськом росіяни знову розстріляли полонених бійців ЗСУ

19:01 Ці помилки дорого обійдуться — які квартири відлякують покупців

20:58 Кошти боржників автоматично арештують — деталі законопроєкту

20:13 Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний удар РФ

20:04 В Генштабі пояснили, наскільки значною є чисельність росіян

20:00 Відстрочка від призову — чи допоможе адвокатський запит

19:44 На Рівненщині розширили реабілітаційний центр для військових

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

19:33 Відключення водопостачання в Одесі — кому запастися водою

19:24 Кращі недорогі смартфони 2024 року — які моделі варті уваги

19:12 Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 присвятили гру захисникам України

19:04 Під Покровськом росіяни знову розстріляли полонених бійців ЗСУ

19:01 Ці помилки дорого обійдуться — які квартири відлякують покупців

Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо