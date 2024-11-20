Зеленский прокомментировал угрозу масштабного ракетного удара

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о масштабном ракетном обстреле, который готовит Российская Федерация. Он напомнил, что в течение полномасштабного вторжения россияне уже неоднократно совершали подобные действия.

Об этом Зеленский заявил в среду, 20 ноября.

Читайте также:

Масштабная ракетная угроза для Украины

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда нужно обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед — сумасшедший", — отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Он отметил, что панические настроения, которые распространялись сегодня среди украинского общества, выгодны в первую очередь самой России.

"Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и старайтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах. А мы продолжаем укреплять ПВО", — добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский заявил, что Украина проигрывает в войне с Россией, если США сократят помощь. Своего производства нашему государству недостаточно для того, чтобы выстоять.

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать дальнобойные удары по территории России с помощью ракет ATACMS.