Кадровые изменения в ВСУ не завершились.

Зеленский прокомментировал недавние кадровые изменения в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что недавние кадровые перестановки в Вооруженных силах не являются последними. Изменения необходимы, чтобы двигаться быстрее к поставленным целям.
Об этом Зеленский сказал во время совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.
Кадровые перестановки в ВСУ
"Недавно я представлял План устойчивости нашего государства. И оборонные способности наших войск являются одним из приоритетных направлений", — подчеркнул президент.
Глава государства подчеркнул, что План устойчивости предусматривает конкретные реформы и кадровые перестановки. Те из них, которые прошли недавно, не являются последними.
Ранее мы сообщали, что Зеленский провел Ставку. В ходе заседания были приняты важные кадровые решения для украинской армии. Были назначены новые командующие Сухопутными войсками и заместители Главнокомандующего ВСУ.
Недавно Зеленский произвел кадровые изменения в руководстве Сумской городской военной администрации. Новым руководителем стал Сергей Кривошеенко.
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