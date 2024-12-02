Кадровые изменения в ВСУ не завершились.

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что недавние кадровые перестановки в Вооруженных силах не являются последними. Изменения необходимы, чтобы двигаться быстрее к поставленным целям.

Об этом Зеленский сказал во время совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Недавно я представлял План устойчивости нашего государства. И оборонные способности наших войск являются одним из приоритетных направлений", — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что План устойчивости предусматривает конкретные реформы и кадровые перестановки. Те из них, которые прошли недавно, не являются последними.

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел Ставку. В ходе заседания были приняты важные кадровые решения для украинской армии. Были назначены новые командующие Сухопутными войсками и заместители Главнокомандующего ВСУ.

Недавно Зеленский произвел кадровые изменения в руководстве Сумской городской военной администрации. Новым руководителем стал Сергей Кривошеенко.