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Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки України

2 жовтня 2024 14:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Службі зовнішньої розвідки України змінилися заступники голів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Вечірній Київ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Він звільнив двох посадовців та призначив нових.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України

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Володимир Зеленський підписав чотири укази. Згідно з ними Олег Луговський звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. 

Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.

Наразі невідомі причини таких кадрових рішень. 

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Укази президента України. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно глава держави оновив склад Ставки. Також Зеленський підписав указ про залучення військових до роботи у Міністерстві у справах ветеранів. Сьогодні, 2 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу та досяг кількох домовленостей. 

Володимир Зеленський Офіс президента розвідка кадрові зміни указ

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