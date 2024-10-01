У Мінветеранів можуть бути залучені до роботи діючі військовослужбовці, — указ президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань обіймати певні посади у Міністерстві у справах ветеранів. Це відбуватиметься без необхідності виключення зі списків особового складу та залишаючись на службі.

Відповідний Указ "Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017" оприлюднений на сайті президента Володимира Зеленського.

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Відтепер діючі військові можуть обіймати вакантні посади у міністерстві, залишаючись при цьому на військовій службі.

"Нічого для ветеранів без ветеранів! Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, та інші діючі військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти", — зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Глава держави заслухав доповідь.

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