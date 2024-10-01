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Зеленський підписав указ про залучення військових до роботи у Мінветеранів

1 жовтня 2024 19:59
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Мінветеранів можуть бути залучені до роботи діючі військовослужбовці, — указ президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань обіймати певні посади у Міністерстві у справах ветеранів. Це відбуватиметься без необхідності виключення зі списків особового складу та залишаючись на службі.

Відповідний Указ "Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017" оприлюднений на сайті президента Володимира Зеленського.

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Відтепер діючі військові можуть обіймати вакантні посади у міністерстві, залишаючись при цьому на військовій службі.

"Нічого для ветеранів без ветеранів! Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, та інші діючі військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти", — зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Глава держави заслухав доповідь.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський увів нового учасника до Ставки верховного головнокомандувача. Ним став перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Володимир Зеленський Україна ветерани військові Мінветеранів

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