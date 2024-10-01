Зеленський увів до складу Ставки першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official

Президент України Володимир Зеленський увів нового учасника до Ставки верховного головнокомандувача. Ним став перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Про це йдеться в указі Президента України №678/2024, опублікованому Офісом Президента у вівторок, 1 жовтня.

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"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича — першого заступника міністра оборони України", — йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський вніс зміни до складу Ставки. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Глава держави заслухав доповідь.

Раніше Новини.LIVE писали, що 20 вересня Володимир Зеленський також оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. За указом українського лідера з неї було виведено колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу.