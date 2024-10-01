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Зеленский обновил состав Ставки — что известно

1 октября 2024 19:05
Галина Шподарева - редактор
Зеленский ввел в состав Ставки первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский ввел нового участника в Ставку верховного главнокомандующего. Им стал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Об этом говорится в указе Президента Украины №678/2024, опубликованном Офисом Президента во вторник, 1 октября.

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"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича — первого заместителя министра обороны Украины", — говорится в указе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Указ Президента №678/2024
Зеленский внес изменения в состав Ставки. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.

Ранее Новини.LIVE писали, что 20 сентября Владимир Зеленский также обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. По указу украинского лидера из нее был выведен бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.

Владимир Зеленский Минобороны Ставка верховного главнокомандующего Министерство обороны война в Украине ситуация на фронте

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