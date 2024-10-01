Зеленский ввел в состав Ставки первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский ввел нового участника в Ставку верховного главнокомандующего. Им стал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Об этом говорится в указе Президента Украины №678/2024, опубликованном Офисом Президента во вторник, 1 октября.

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"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича — первого заместителя министра обороны Украины", — говорится в указе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Зеленский внес изменения в состав Ставки. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.

Ранее Новини.LIVE писали, что 20 сентября Владимир Зеленский также обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. По указу украинского лидера из нее был выведен бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.