В Минветеранов могут быть привлечены к работе действующие военнослужащие — указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований занимать определенные должности в Министерстве по делам ветеранов. Это происходит без необходимости исключения из списков личного состава и оставаясь на службе.

Соответствующий Указ "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017" обнародован на сайте президента Владимира Зеленского.

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Теперь действующие военные могут занимать вакантные должности в Министерстве, оставаясь при этом на военной службе.

"Ничего для ветеранов без ветеранов! Теперь украинские ветераны, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", — отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел нового участника в Ставку верховного главнокомандующего. Им стал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.