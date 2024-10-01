В Минветеранов могут быть привлечены к работе действующие военнослужащие — указ президента

Зеленский подписал указ о привлечении военных к работе в Минветеранов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований занимать определенные должности в Министерстве по делам ветеранов. Это происходит без необходимости исключения из списков личного состава и оставаясь на службе.
Соответствующий Указ "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017" обнародован на сайте президента Владимира Зеленского.
Привлечение военных к работе в Минветеранов
Теперь действующие военные могут занимать вакантные должности в Министерстве, оставаясь при этом на военной службе.
"Ничего для ветеранов без ветеранов! Теперь украинские ветераны, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", — отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.
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