Зеленський зустрівся з топменеджментом оборонних компаній

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками компаній. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками та представниками оборонних компаній країн-партнерок. На ній він висловив потребу у посиленні співпраці українською оборонною сферою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Читайте також:

Які оборонні компанії були присутні на зустрічі із Зеленським

На заході були присутні представники:

BAE Systems;

KNDS;

MBDA;

D&M Holding Company;

Amentum Services, Inc;

AeroVironment, Inc;

Kongsberg Defence & Aerospace;

Romarm;

CZ Colt Group;

Quantum Systems;

Hellenic Defence Systems;

DI Danish Defence & Security Industries Association.

Володимир Зеленський висловив подяку країнам-партнеркам та працівникам підприємств, які допомагають Україні.

"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", – зазначив Володимир Зеленський.

Україні потрібне розширення співпраці

Зеленський заявив, що Україні потрібно розширювати співпрацю для посилення виробничих потужностей, тож іноземний досвід та доступ до ланцюгів постачання й технологій є вкрай важливим.

Під час зустрічі вдалося домовитися про важливі нюанси співпраці — техобслуговування легких гармат, локалізацію виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування. Також директор "Української бронетехніки" заявив про пропозицію від західної компанії про будівництво порохового заводу і пояснив, які є ризики.