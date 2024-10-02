Зеленский встретился с топменеджментом оборонных компаний

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями компаний. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями и представителями оборонных компаний стран-партнеров. На ней он выразил необходимость усиления сотрудничества с украинской оборонной сферой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

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На мероприятии присутствовали представители:

BAE Systems;

KNDS;

MBDA;

D&M Holding Company;

Amentum Services, Inc;

AeroVironment, Inc;

Kongsberg Defence & Aerospace;

Ромарм;

CZ Colt Group;

Quantum Systems;

Hellenic Defence Systems;

DI Danish Defence & Security Industries Association.

Владимир Зеленский поблагодарил страны-партнерши и работники предприятий, которые помогают Украине.

"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сегодня и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны", – отметил Владимир Зеленский.

Украине нужно расширение сотрудничества

Зеленский заявил, что Украине нужно расширять сотрудничество для усиления производственных мощностей, поэтому иностранный опыт и доступ к цепям поставок и технологий крайне важен.

Во время встречи удалось договориться о важных нюансах сотрудничества — техобслуживании легких пушек, локализации производства штурмовых винтовок и создании мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что первая украинская баллистическая ракета прошла летные испытания. Также директор "Украинской бронетехники" заявил о предложении от западной компании о строительстве порохового завода и объяснил, какие есть риски.