Зеленский встретился с топменеджментом оборонных компаний

Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями и представителями оборонных компаний стран-партнеров. На ней он выразил необходимость усиления сотрудничества с украинской оборонной сферой.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Какие оборонные компании присутствовали на встрече с Зеленским
На мероприятии присутствовали представители:
- BAE Systems;
- KNDS;
- MBDA;
- D&M Holding Company;
- Amentum Services, Inc;
- AeroVironment, Inc;
- Kongsberg Defence & Aerospace;
- Ромарм;
- CZ Colt Group;
- Quantum Systems;
- Hellenic Defence Systems;
- DI Danish Defence & Security Industries Association.
Владимир Зеленский поблагодарил страны-партнерши и работники предприятий, которые помогают Украине.
"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сегодня и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны", – отметил Владимир Зеленский.
Украине нужно расширение сотрудничества
Зеленский заявил, что Украине нужно расширять сотрудничество для усиления производственных мощностей, поэтому иностранный опыт и доступ к цепям поставок и технологий крайне важен.
Во время встречи удалось договориться о важных нюансах сотрудничества — техобслуживании легких пушек, локализации производства штурмовых винтовок и создании мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию.
Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что первая украинская баллистическая ракета прошла летные испытания. Также директор "Украинской бронетехники" заявил о предложении от западной компании о строительстве порохового завода и объяснил, какие есть риски.
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