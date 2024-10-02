В Службе внешней разведки Украины сменились заместители председателей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Вечерний Киев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях среди заместителей главы Службы внешней разведки. Он уволил двух должностных лиц и назначил новых.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.

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Владимир Зеленский подписал четыре указа. Согласно им Олег Луговский уволен с должности заместителя председателя и назначен на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко, а на аналогичную должность назначен Геннадий Богач.

Пока не известны причины таких кадровых решений.

Указы Президента Украины. Фото: скриншот

Напомним, недавно глава государства обновил состав Ставки . Также Зеленский подписал указ о привлечении военных к работе в Министерстве по делам ветеранов. Сегодня, 2 октября, Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира и достиг нескольких договоренностей.